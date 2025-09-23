Donald Trump en la Asamblea General de la ONU. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este martes a la Asamblea General de la ONU con fuertes críticas contra el organismo internacional. Desde Nueva York, acusó a las Naciones Unidas de no haberle ayudado en sus intentos por resolver “siete conflictos” en el mundo, además de señalar que la institución “no está a la altura de su misión”.

En su primera intervención desde que regresó al poder en enero de 2025, Trump no solo lanzó reproches a la diplomacia multilateral, también ironizó sobre fallas técnicas al inicio de su discurso: el teleprónter no funcionaba y las escaleras mecánicas de la sede se detuvieron a su llegada, lo que provocó un arranque accidentado de su participación.

El presidente critica a países europeos por la migración ilegal El mandatario declaró este martes que los países europeos se están “yendo al infierno” a causa de la inmigración ilegal, y afirmó que la ONU contribuye a esa “invasión”. “Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas”, dijo Trump en la Asamblea General de la ONU, para luego añadir: “sus países están yendo al infierno”. Trump asegura que reconocimiento de Palestina sería una recompensa para Hamás Afirmó que el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de un grupo de aliados de Washington es una “recompensa” para el grupo armado Hamás por “atrocidades horribles”. “Esto sería una recompensa por las horribles atrocidades de (Hamás), incluyendo las del 7 de octubre, mientras se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego”, declaró Trump en un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Trump acusa a la ONU de fallar en la paz mundial

Ante los representantes internacionales, Trump insistió en que la ONU tiene un “potencial tremendo”, pero aseguró que no ha servido para impulsar acuerdos de paz. “Ni siquiera se acerca a la altura de ello”, declaró el republicano, visiblemente molesto.

El mandatario también criticó el reconocimiento de Palestina, al que calificó como una “recompensa” por “horribles atrocidades”. Sus palabras generaron tensión en un auditorio que esperaba una agenda de cooperación, pero que terminó escuchando un tono confrontativo contra la diplomacia global.

Contexto de la postura de Trump en la ONU

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente ha marcado un rumbo de política exterior disruptiva, cuestionando organismos internacionales y acuerdos multilaterales. Esta línea repite la estrategia de su primer mandato, donde buscaba colocar a Estados Unidos en el centro de las negociaciones sin depender de foros internacionales.

La Asamblea General de la ONU es considerada la cita diplomática más importante del año, donde jefes de Estado presentan sus posturas sobre los retos globales. La intervención de Trump, sin embargo, volvió a poner en el centro del debate las tensiones entre Washington y la diplomacia multilateral.