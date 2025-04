El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves en la Casa Blanca con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien busca un acuerdo arancelario para la Unión Europea (UE).

“Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo. Y estoy aquí para contribuir a ello”, señaló la mandataria al inicio del almuerzo con el republicano.

Por otro lado, el magnate dijo estar convencido “al 100%” de que Washington y Bruselas podrían alcanzar un pacto, pero añadió que debería ser justo.

Giorgia Meloni criticó los “erróneos” aranceles del 20% impuestos por Trump a las exportaciones de la Unión Europea. Sin embargo, busca mantener los lazos con Estados Unidos.

El republicano aseguró que la mandataria “se ha convertido en una amiga”, ya que está realizando un gran trabajo, por lo que “tenemos una relación excelente”.

.@POTUS: "It's an honor to have the Prime Minister of Italy with us… @GiorgiaMeloni, who's doing a fantastic job. I would say she has taken Europe by storm… she's become a friend, and we really have a great relationship." pic.twitter.com/jRtSsaCaO6