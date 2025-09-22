Trump se reunirá con líderes musulmanes en la ONU por guerra en Gaza

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá un encuentro con los principales líderes musulmanes durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La reunión se centrará en la guerra en Gaza, informó este lunes la Casa Blanca.

De acuerdo con la vocera del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, Trump encabezará una reunión multilateral con los jefes de Estado y representantes de Catar, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía, Pakistán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

Conflicto en Gaza, tema central de la Asamblea

La reunión ocurre en un momento en que la comunidad internacional busca soluciones al conflicto entre Israel y Hamás, que ha dejado decenas de miles de víctimas en la Franja de Gaza. En paralelo, varios países han reconocido al Estado palestino, lo que ha intensificado el debate diplomático en la ONU.

Estados Unidos y su papel en Medio Oriente

Aunque la Casa Blanca no dio detalles sobre los objetivos de la reunión, se espera que Trump aborde con los líderes musulmanes las posibilidades de un alto al fuego, la entrega de ayuda humanitaria y el futuro de las negociaciones hacia la solución de dos Estados.

La participación de países clave como Arabia Saudita y Egipto será relevante, dado su peso diplomático en Medio Oriente y su papel en intentos previos de mediación entre israelíes y palestinos.