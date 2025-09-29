Trump y Netanyahu tendrán reunión clave tras negativa a parar guerra

GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este lunes en Washington al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una reunión considerada crucial para el futuro de la guerra en Gaza. El encuentro ocurre días después de que Netanyahu rechazara en la ONU las demandas internacionales de alto el fuego, mientras Israel enfrenta un aislamiento creciente y más de 66 mil muertes palestinas reportadas por autoridades locales.

Ambos líderes tienen prevista una conferencia de prensa conjunta a la 1 p. m. (hora del Este), en la que se espera que se detallen los avances de un plan estadounidense para detener la ofensiva.

Trump busca acuerdo de alto el fuego en Gaza

De acuerdo con funcionarios árabes, la propuesta de Trump incluye un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes en 48 horas, la retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza y el establecimiento de una fuerza de seguridad internacional en el enclave.

El plan también contempla el fin del control de Hamás, el desarme del grupo y la entrega de los asuntos civiles a un comité palestino de tecnócratas, con una transición hacia una Autoridad Palestina reformada.

Aunque Netanyahu reconoció que trabaja “con el equipo de Trump” en la propuesta, ha reiterado que no aceptará que la Autoridad Palestina administre Gaza después de la guerra.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disculpó el lunes con el primer ministro de Catar por los ataques aéreos contra Hamás en el país del Golfo durante una llamada telefónica realizada desde la Casa Blanca, dijo una fuente diplomática.

Netanyahu expresó su pesar por la violación de la soberanía catarí y la muerte de un guardia de seguridad catarí en los ataques de septiembre, aseguró esa fuente a la AFP bajo condición de anonimato.

Netanyahu entre presiones internas y externas

En Israel, la coalición de Netanyahu se muestra frágil, con socios que insisten en continuar la ofensiva hasta destruir a Hamás. “Netanyahu podría tener que elegir entre Trump y los miembros de su coalición”, advirtió el académico Eytan Gilboa, lo que dejaría al primer ministro en una situación política inestable a un año de las elecciones.

A nivel internacional, la presión aumenta. En las últimas semanas, 28 países occidentales han pedido a Israel frenar la ofensiva. Diez de ellos —incluidos Francia, Reino Unido y Canadá— reconocieron al Estado palestino, mientras que la ONU estudia acusaciones de genocidio contra Israel, que el gobierno israelí rechaza.

Expectativas en Washington

Trump, que en junio ya ordenó ataques a instalaciones nucleares iraníes en apoyo a Netanyahu, ha prometido que Estados Unidos está “muy cerca de un acuerdo sobre Gaza”. Sin embargo, expertos recuerdan que declaraciones similares en el pasado no se tradujeron en resultados concretos.

La reunión en la Casa Blanca se perfila como uno de los momentos más críticos en la relación entre ambos líderes y podría definir el rumbo de la guerra en Medio Oriente.