Sheinbaum es increíble, pero tiene miedo de que EE. UU. despliegue tropas en México: Trump

Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en entrevista con el medio estadounidense The Daily Caller que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “tiene mucho miedo” de permitir el ingreso de tropas estadounidenses para combatir a los cárteles de la droga.

“He ofrecido enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tiene mucho miedo”

Aunque Donald Trump describió a Sheinbaum Pardo como una “mujer estupenda”, reiteró que México está controlado por los cárteles de la droga.

“Me gusta mucho la presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante, hermosa. Pero México está controlado por los cárteles. Está controlado por el cártel”, afirmó Donald Trump para The Daily Caller.

Las declaraciones de Donald Trump se dan previo a la llegada de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a México para sostener reuniones con las autoridades mexicanas en un nuevo marco de colaboración en seguridad, además de temas comerciales y migratorios.

México ha descartado la participación del Ejército de EE. UU.

El Gobierno mexicano ha señalado que “no aceptaría la participación de fuerzas militares” de Estados Unidos en su territorio para combatir a los cárteles del narcotráfico.

“México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio”, apuntó en un comunicado la Cancillería mexicana.

Trump contra el narcotráfico

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump inició una serie de acciones contra los cárteles de la droga. Entre las medidas del republicano está asignar a los grupos del narco como organizaciones terroristas.

En febrero de este año, el mandatario estadounidense afirmó que “México está en gran parte controlado por los cárteles” de la droga.

“Es algo triste decirlo, y si quisieran ayuda con eso, se la daríamos”, declaró Trump en una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Florida, al ser cuestionado sobre presuntas operaciones encubiertas de la CIA con drones para vigilar a narcotraficantes en territorio mexicano.

Después, en agosto, ordenó al ejército combatir los cárteles latinoamericanos, afirmando que quería “proteger” al país.