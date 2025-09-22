GENERANDO AUDIO...

Trump se reunirá con líderes musulmanes. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de importantes aliados como Reino Unido es una recompensa para el grupo islamista Hamás, informó la Casa Blanca el lunes.

“Francamente, él cree que es una recompensa para Hamás. Cree que estas decisiones son sólo palabras”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Trump se reunirá con líderes musulmanes en la ONU

Asimismo, Trump se reunirá con los líderes de los principales países musulmanes durante la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York, que girará en torno a la guerra de Israel en la Franja de Gaza.

El mandatario estadounidense mantendrá una “reunión multilateral” con los líderes de Qatar, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía, Pakistán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, anunció Karoline Leavitt.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Hay nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León, alerta Estados Unidos]

Reconocimiento a Palestina gana fuerza en Asamblea de la ONU

El conflicto entre Israel y Palestina llegó este lunes a un punto clave en el escenario internacional. En Nueva York, líderes de todo el mundo participan en la Asamblea General de la ONU, donde varios países anunciarán formalmente el reconocimiento del Estado palestino. La medida, celebrada por los palestinos, es vista por Israel como un “circo diplomático” que amenaza las posibilidades de paz.

Entre los países que ya dieron el paso están Gran Bretaña, Canadá, Australia y Portugal, mientras que Francia y al menos cinco naciones más lo harán durante el encuentro.

Aunque para muchos gobiernos se trata de un gesto simbólico, la decisión ha elevado la presión internacional sobre Israel, que rechaza la solución de dos Estados y mantiene su ofensiva militar en la Franja de Gaza.