Trump ve una “posibilidad real” de lograr un acuerdo de paz en Gaza

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que existe una “posibilidad real” de alcanzar un acuerdo de paz en Gaza, mientras negociadores de Israel y Hamás mantienen conversaciones indirectas en Egipto, justo en el segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en la región.

Trump habla de avances en las negociaciones por Medio Oriente

En una declaración desde la Oficina Oval junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, Trump aseguró que su gobierno está “muy cerca de llegar a un acuerdo sobre Oriente Medio que traerá la paz a esa región”.

El mandatario confirmó que negociadores estadounidenses participan activamente en las discusiones, encabezados por su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, quienes se encuentran en Egipto apoyando las conversaciones entre las partes.

“Queremos la liberación inmediata de los rehenes”: Trump

Trump subrayó que su objetivo va más allá de un acuerdo puntual sobre Gaza y que su administración busca una paz duradera en todo Medio Oriente.

“Creo que existe la posibilidad de que haya paz en la región. Es algo que va más allá de Gaza. Queremos la liberación inmediata de los rehenes”, expresó el presidente estadounidense.

También destacó que otros países han respaldado el plan de paz propuesto por Washington y que su equipo trabaja con el compromiso de “asegurarse de que todos respeten el acuerdo” en caso de alcanzarse un alto el fuego entre Hamás e Israel.

Estados Unidos se coloca al centro de las negociaciones

La Casa Blanca confirmó que mantiene comunicación constante con los mediadores egipcios y con representantes de ambas partes para lograr un acuerdo que ponga fin a más de dos años de conflicto.

Trump concluyó que Estados Unidos hará “todo lo posible” para garantizar el cumplimiento del pacto, si finalmente se concreta el cese de hostilidades, destacando que este sería un paso histórico para la estabilidad regional.