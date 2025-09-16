GENERANDO AUDIO...

Donald Trump estará en Windsor, donde ya hay reacciones. Fotos: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició este martes 16 de septiembre su segunda visita oficial a Reino Unido, con una agenda centrada en el comercio y los conflictos en Ucrania y Gaza.

El mandatario de 79 años, que ya había realizado una visita oficial en 2019, enfrenta manifestaciones en contra. Durante su estancia se mantendrá fuera de Londres, donde el miércoles está convocada una protesta contra el presidente estadounidense. También se esperan movilizaciones en Windsor, donde permanecerá la mayor parte del tiempo hasta el jueves.

Trump fue invitado por el rey Carlos III

Trump fue invitado a esta visita mediante una carta del rey Carlos III, entregada por el primer ministro británico Keir Starmer en febrero. El presidente estadounidense lo calificó como un “inmenso honor”.

El jueves, Trump se reunirá con Starmer en Chequers, residencia campestre del primer ministro a 70 kilómetros de Londres, para tratar temas de acuerdos comerciales, aranceles y los conflictos en Ucrania y Gaza. Ambos prevén firmar convenios por un valor de 10 mil millones de libras (13 mil 600 millones de dólares), entre ellos uno para acelerar proyectos nucleares y una “alianza tecnológica líder a nivel mundial”, según fuentes económicas británicas.

Starmer declaró el lunes que busca construir “una edad de oro de la energía nuclear” junto a Estados Unidos.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Trump anuncia demanda de 15 mmdd contra el diario The New York Times]

Inversiones de empresas estadounidenses en Reino Unido

Previo al viaje, Google anunció una inversión de 5 mil millones de libras (6.800 millones de dólares) en Reino Unido en los próximos dos años. Además, PayPal y Citi Group señalaron que invertirán mil 250 millones de libras (mil 700 millones de dólares).

Agenda oficial de Trump y Melania en Windsor

Trump, acompañado por su esposa Melania, llegó la noche del martes. La visita oficial comenzará el miércoles con una recepción en el castillo de Windsor por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y posteriormente por los reyes, Carlos III y Camila.

Ese mismo día, la pareja presidencial acudirá a la tumba de la reina Isabel II en la capilla de San Jorge.

Melania Trump tendrá un programa paralelo el jueves junto a Camila y la princesa Catalina, que incluye la visita a la casa de muñecas de la Reina Mary en Windsor y un evento educativo.

Visita privada a Escocia y polémica en Reino Unido

La visita oficial de Trump ocurre semanas después de un viaje privado a Escocia, lugar de nacimiento de su madre y donde posee campos de golf.

El viaje coincide también con la destitución del embajador británico en Washington, Peter Mandelson, debido a sus vínculos con Jeffrey Epstein. En una carta de 2003, Mandelson calificó a Epstein como su “mejor amigo”. El libro en que aparece el mensaje contiene además una carta con la presunta firma de Trump, aunque el presidente lo niega.

Starmer había nombrado a Mandelson en el cargo hace menos de un año con el objetivo de fortalecer las relaciones con Trump.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]