Trump visualiza reconstrucción de lujo en Gaza con video creado con IA

Trump planteó convertir Gaza en una “Riviera de Medio Oriente”. Foto: Reuters

Con un video creado con Inteligencia Artificial (IA) y publicado en sus redes sociales, el presidente Donald Trump mostró, según su visión, como sería la Franja de Gaza reconstruida tras la guerra y convertida en un sitio turístico de lujo, con yates, bailarinas y estatuas de oro de él, bajo el concepto de Trump Gaza (Gaza de Trump).

Apenas el 9 de febrero el mandatario refrendó sus intenciones de que Estados Unidos se haga del control de Gaza para que el grupo Hamás no vuelva a apoderarse de la zona, a lo que añadió que podría comprar el territorio y que su país, u otros Estados árabes, la reconstruyan.

Asimismo, aseguró en su momento que, mientras la idea era recuperar la zona, primero se convertiría en “sitio de demolición”, por lo que los gazatíes deberían de abandonarla y reubicarse de forma permanente en otros países. Agregó, sin mayores detalles, que el lugar sería rehabilitado para que los palestinos puedan vivir en paz.

Trump revela planes con video hecho con IA

Sin embargo, tras no dar mayores detalles sobre sus planes para la región, tras asegurar que Israel entregaría la franja a EE. UU., este martes Trump publicó en su red social Truth Social, así como en Instagram, el video de IA en el que muestra al territorio palestino convertido en el balneario Trump Gaza.

En pocas horas, el video sumaba este miércoles más de 15 millones de reproducciones en Instagram y fue compartido más de 2 mil 500 veces en la red del mandatario, Truth Social.

Titulado “Gaza 2025 ¿Qué se viene?”, el video de 33 segundos inicia con palestinos caminando por una calle en escombros y entrando a túneles que desembocan en playas paradisiacas con aguas turquesas, palmeras y modernos rascacielos en el fondo.

Mientras, suena una canción en inglés que dice que “Donald vendrá a liberarte. Trayendo la luz para que todos la vean. No más túneles, no más miedo, finalmente Trump Gaza está aquí”, para después agregar un coro con “Trump Gaza brilla fuerte, futuro dorado, una nueva vida. Banquete y baile, el trato está hecho, Trump Gaza el número uno”.

En ésta, no podía faltar la icónica frase del estadounidense “el trato está cerrado” (the deal is done), famosa tras ser incluida en su libro sobre el arte de la negociación, así como por su uso durante su reality show “El Aprendiz”.

Pero esto no es todo, pues después de mostrar lujosas calles llenas de turistas, con mujeres con barba haciendo bailas árabes en la playa, y un niño caminando solo por la calle con un globo dorado con la forma de la cabeza del presidente flotando de su mano, el mandatario aparece junto a una bailarina en lo que parece ser una mezcla de centro nocturno y casino.

Además, el propietario de SpaceX, Tesla y X, Elon Musk, sale en la playa bailando alegre mientras lanza billetes sobre varias personas sentadas en mesas, para dar paso a la entrada a un casino con el nombre de Trump Gaza, una estatua monumental dorada con su figura y una tienda de recuerdos con réplicas en miniatura.

Todo ello, para después pasar a Elon Musk caminando bajo una lluvia de dólares y a Trump disfrutando del sol sobre un flotador en la alberca a lado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para cerrar con un arco con luces doradas mostrando el título de Trump Gaza.

Hasta el momento, ni Elon Musk ni Benjamín Netanyahu se han pronunciado respecto al video.

Las ideas de Trump para Gaza

Tras afirmar que buscaría el control estadounidense para la Franja de Gaza, el presidente también propuso convertir la zona en una “Riviera de Medio Oriente”, lo que desató el rechazo internacional, a lo que agregó que sólo recomendaría la idea, pero no la impondría.

Sin embargo, muchos usuarios se preguntaron si las cuentas del presidente no habían sido hackeadas, debido a las imágenes que aparecen en el video creado con IA, así como el ataque del lunes, cuando monitores en la sede del Departamento de Vivienda mostraron una grabación, también con IA, con Trump chupando los dedos de los pies de Musk tras la leyenda “Larga vida al Verdadero Rey”.

Hasta el momento no hubo ninguna retractación, además de que el republicano ha publicado más textos desde entonces, aunque estos referentes a los aranceles que ha impuesto, migración, y el primer mes de su segundo mandato.

AFP no encontró evidencias de que el video haya sido publicado antes en internet, aunque una de las escenas -de Trump y Netanyahu bebiendo al borde de la piscina- se parece a otra imagen generada por IA que empezó a circular a principios de febrero.

En tanto que la Franja de Gaza quedó devastada por 15 meses de guerra entre Israel y Hamás, desencadenada por el mortífero ataque del movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, con un costo de reconstrucción estimado por la ONU en 53 mil millones de dólares.