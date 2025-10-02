GENERANDO AUDIO...

Donald Trump. Foto: Reuters

El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos ha dejado a casi 1.5 millones de trabajadores federales sin cobrar, mientras que el presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Banks y los 525 miembros del Congreso continúan recibiendo sus salarios, destacó el corresponsal de Uno TV, Francisco Villalobos, desde Houston, Texas.

Villalobos señaló que este es el onceavo cierre federal en la historia de EE. UU., la cuarta vez en el siglo XXI y la tercera durante la administración de Trump, convirtiéndolo en el presidente con más cierres en la historia del país.

“Estamos hablando de casi un millón y medio de trabajadores federales, desde el cartero hasta el comandante de un submarino nuclear, que no recibirán su quincena”, explicó Villalobos, resaltando que incluso las familias de estos trabajadores quedan sin ingresos.

Impacto económico y en la frontera

El cierre afecta directamente la frontera México-Estados Unidos, una de las más activas del mundo, con un intercambio económico diario de 1.700 millones de dólares. La embajada estadounidense en México informó que no emitirá comunicados ni mensajes en redes sociales mientras dure el paro.

“Ninguno de los dependientes de estos trabajadores recibirá su quincena este próximo 15 de octubre”, añadió Villalobos, subrayando la presión que esto genera en la vida cotidiana de las familias afectadas.

Trabajadores esenciales siguen operando

Aunque algunos empleados esenciales —como carteros, soldados y agentes de la patrulla fronteriza— continuarán trabajando, no recibirán pagos hasta que se resuelva el cierre. Esta situación contrasta con los salarios asegurados de los funcionarios de alto rango, lo que resalta la desigualdad en la administración federal estadounidense.