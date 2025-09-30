Trump y Pfizer acuerdan reducir precios de medicamentos en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente Donald Trump anunció este martes en Washington un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para bajar el precio de algunos medicamentos en Estados Unidos, como parte de su estrategia en el sector salud.

Trump no detalló cuántos fármacos estarán incluidos en el convenio, pero confirmó que la compañía recibirá una exención de tres años en los aranceles farmacéuticos recientemente anunciados por su gobierno.

Acuerdo entre Trump y Pfizer

De acuerdo con el mandatario, este pacto busca aliviar el gasto de los pacientes en tratamientos y mejorar el acceso a medicinas de uso común. El presidente afirmó que se trata de un “gran paso para las familias estadounidenses”, aunque sin precisar cifras o plazos concretos sobre las reducciones.

Impacto en el sector salud

El acuerdo con Pfizer, uno de los laboratorios más grandes del mundo, representa el primer entendimiento de este tipo desde que la administración de Trump modificó las reglas de importación y aplicó nuevos impuestos a la industria farmacéutica.

Con esta medida, el gobierno espera contener la escalada de precios de medicamentos que ha generado críticas en los últimos años por afectar a millones de ciudadanos.

Exención de aranceles farmacéuticos

La exención temporal de tres años otorgada a Pfizer en los aranceles permitirá a la farmacéutica mantener operaciones sin aumentos derivados de impuestos. Según Trump, este beneficio busca incentivar a otras compañías a negociar condiciones similares en favor de los consumidores.

La Casa Blanca adelantó que podrían anunciarse más acuerdos en los próximos meses con otros laboratorios para ampliar la reducción de precios en el mercado estadounidense.