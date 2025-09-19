GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de China, Xi Jinping, llamó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a solucionar la disputa sobre la red social TikTok respetando las reglas del mercado, informaron medios estatales tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios.

Llamado a evitar medidas unilaterales

El presidente Donald J. Trump informó que sostuvo una conversación muy productiva con el presidente Xi Jinping de China, en la que avanzaron en diversos temas de relevancia, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok.

"I just completed a very productive call with President Xi of China. We made progress on many very important issues including Trade, Fentanyl, the need to bring the War between Russia and Ukraine to an end, and the approval of the TikTok Deal…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/074W2RHCit — The White House (@WhiteHouse) September 19, 2025

Trump señaló que el diálogo con Xi resultó constructivo y reafirmó su intención de resolver los conflictos comerciales y tecnológicos entre ambos países siguiendo las reglas del mercado. También destacó la importancia de continuar la cooperación bilateral en materia de seguridad y temas internacionales.

Mientras que, Xi celebró que las negociaciones comerciales se desarrollen conforme a las normas del mercado y pidió que se encuentren soluciones bajo las leyes chinas y un equilibrio de intereses. También exhortó a Trump a no imponer medidas unilaterales de restricción, para no afectar los avances logrados en las rondas de diálogo.

Tensiones por Tiktok y la guerra arancelaria La conversación ocurre en medio de la tregua arancelaria vigente hasta el 10 de noviembre, mientras el futuro de TikTok en Estados Unidos sigue incierto. Una ley del gobierno de Joe Biden prohibió su operación por motivos de seguridad nacional, salvo que la matriz china entregara el control a empresas estadounidenses. Trump, desde su llegada a la Casa Blanca, ha pospuesto en cuatro ocasiones la prohibición, argumentando que la plataforma le dio popularidad entre los jóvenes y lo ayudó a ganar las elecciones de 2024.

Sin acuerdos concretos tras la llamada

Aunque Xi calificó la conversación como “positiva” y “constructiva”, no se anunciaron acuerdos sobre TikTok. Los medios oficiales tampoco mencionaron un encuentro próximo entre ambos líderes.

En cambio, Trump adelantó en su red social Truth Social que sostendrá una reunión con Xi en la cumbre de APEC en Corea del Sur este año y que planea un viaje a China a inicios de 2026.

