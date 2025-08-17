Trump y Zelenski: los roces y acusaciones que marcaron su último encuentro

GENERANDO AUDIO...

Discusión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que hubo “grandes avances” con Rusia hacia un posible acuerdo de paz en Ucrania, aunque su mensaje desató polémica, previo a su encuentro con Volodímir Zelenski y líderes europeos en la Casa Blanca.

Anteriormente, Trump y Zelenski, han tenido polémicas reuniones, ¿cómo será la próxima?

La reunión que desató controversia

La última reunión fue a través de una llamada donde el presidente ucraniano aseguró que la conversación fue “larga y sustancial”, centrada en la búsqueda de un alto el fuego y en la compra de sistemas de defensa antiaérea estadounidenses.

Su último cara a cara fue en el Despacho Oval después de una acalorada discusión, misma que terminó con la salida abrupta del presidente ucraniano de la Casa Blanca.

Sostuvo, a su vez, que Ucrania es la nación más interesada en detener este conflicto bélico que inició hace poco más de tres años.

“Nadie quiere poner fin a la guerra más que nosotros.” Volodimir Zelenski.

Trump habla de avances, pero sin detalles

“¡Grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, dos días después de reunirse en Alaska con Vladímir Putin, cumbre que concluyó sin anuncios concretos.

El mandatario republicano abandonó su propuesta de un alto el fuego inmediato y ahora apuesta por un acuerdo integral, aunque sin dar detalles sobre el contenido. Según el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, Moscú habría mostrado “concesiones” en cinco regiones clave del este ucraniano.

Europa y Zelenski presionan por claridad

El lunes, Zelenski llegará a Washington acompañado por el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros. La comitiva busca garantías de seguridad para Kiev y detalles sobre lo conversado entre Trump y Putin.

Macron fue directo al señalar que Putin “no quiere la paz, quiere la capitulación de Ucrania”. Desde Moscú, la portavoz rusa María Zajárova respondió que la declaración era una “mentira abyecta”.

Por su parte, Zelenski celebró la unidad de sus aliados europeos, pero pidió a Trump dar explicaciones sobre lo discutido en Alaska.

Estados Unidos advierte con nuevas sanciones

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que, si no se logra un acuerdo, Washington impondrá “nuevas sanciones” a Rusia. “Si no llegamos a un acuerdo, habrá consecuencias”, dijo en NBC.

Trump recibirá a Zelenski la tarde del lunes en el Despacho Oval. Sobre la mesa estará la posibilidad de una cumbre tripartita con Putin, aunque Kiev insiste en que Moscú aún no ha dado señales claras de querer negociar.