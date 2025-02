El Senado estadounidense aprobó este miércoles el nombramiento de Tulsi Gabbard como directora de los servicios de inteligencia nacional, a pesar de la oposición de muchos demócratas por sus vínculos con el Kremlin.

La exdemócrata, de 43 años, obtuvo 52 votos a favor y 48 en contra para ocupar este puesto estratégico, que asesora al presidente de Estados Unidos en cuestiones de seguridad nacional.

🇺🇸 Tulsi Gabbard’s confirmation as Director of National Intelligence highlights President Trump’s commitment to safeguarding America’s security and ensuring intelligence operations remain focused on protecting our nation and the American people.



America is BACK! @TulsiGabbard pic.twitter.com/03UyPlExFe