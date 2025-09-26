Inculpan en EE. UU. a exdirector del FBI, James Comey, por “graves delitos”

GENERANDO AUDIO...

Exdirector del FBI. Foto: Reuters

El exdirector del FBI James Comey, un duro crítico del presidente estadounidense Donald Trump, fue inculpado por “graves delitos”, confirmó el departamento de Justicia. Tras darse a conocer la medida, el mandatario republicano se pronunció celebrándola.

La acusación en contra de James Comey se produce días después de que Donald Trump reclamara públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, para tomar medidas contra el exdirector del FBI y otros dirigentes políticos.

¿De qué se acusa a exdirector de FBI?

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que al exdirector del FBI se le había inculpado por graves delitos relacionados con “divulgación de informaciones sensibles”.

“Hoy, un gran jurado federal (una comisión de ciudadanos investidos con poderes de investigación, ndlr) inculpó al exdirector del FBI James Comey de graves delitos relacionados con la divulgación de informaciones sensibles”, indicó el departamento de Justicia.

En su primer mandato, Trump despidió a Comey en 2017 en medio de una investigación sobre si miembros de su campaña habían coludido con Moscú para influir en las elecciones presidenciales de 2016.

Trump celebra acusación contra exdirector del FBI

El mandatario celebró la acusación en contra de Comey. A través de su red Truth Social, aseguró que se hacía “justicia” en el país y describir al exfuncionario del FBI como uno de los “peores seres humanos”.

“¡Justicia en Estados Unidos! Uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto es James Comey, el exjefe corrupto del FBI”, escribió Donald Trump.

Por su parte, la fiscal Bondi también se pronunció, ella en X, afirmando que nadie está por encima de la ley sin decir el nombre del exdirector del FBI y fuerte crítico del mandatario estadounidense.

“Nadie está por encima de la ley. La acusación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de pedir cuentas a quienes abusan de posiciones de poder para engañar al pueblo estadounidense. Seguiremos los hechos en este caso”, escribió Pam Bondi