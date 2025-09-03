GENERANDO AUDIO...

Posible tirador activo en universidad de Massachusetts. Foto: Reuters/Ilustrativa

Las autoridades de Massachusetts en Estados Unidos se encuentran en alerta máxima en su primer día de clases tras difundirse en redes sociales un video que advertía sobre la posible presencia de un tirador activo en el campus de la universidad UMass Lowell.

Los reportes iniciales señalan que testigos llamaron al 911 tras observar a un hombre armado rondando la zona universitaria. En las imágenes se aprecia a una persona caminando con un rifle al hombro.

La Policía Estatal de Massachusetts reconoció la existencia del video, que parece mostrar a alguien armado cerca de la residencia universitaria Riverview Suites. Las autoridades pidieron a cualquier persona con información comunicarse de inmediato al 911.

FBI y autoridades locales investigan

De acuerdo con reportes, el FBI informó que investiga el caso en coordinación con las autoridades locales, al tiempo que exhortó a la población a mantenerse alerta y evitar el área. Hasta el momento no se han reportado disparos ni personas heridas dentro del campus universitario.

La propia universidad UMass Lowell emitió alertas de seguridad a la comunidad académica por la posible presencia de un hombre armado en las inmediaciones del Campus Sur. En los mensajes se pidió evitar la zona mientras continúan las labores de búsqueda.

Autoridades se mantienen pendientes de la Universidad de Massachusetts

La representante Lori Trahan publicó un comunicado en sus redes sociales asegurando que monitorea de cerca la situación.

“Estoy monitoreando activamente la alerta de un individuo posiblemente armado cerca del Campus Sur de UMass Lowell y en contacto con las autoridades locales. Si se encuentra en Lowell, por favor siga las instrucciones del Departamento de Policía de Lowell y de UMass Lowell”, escribió.

