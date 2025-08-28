GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La Emporia State University (ESU), en Kansas, emitió una alerta este jueves 28 de agosto tras el reporte de un tirador activo cerca de Newman Regional Health y Cora Miller Hall, en los alrededores de su campus

La universidad publicó en redes sociales a las 3:40 p.m. el mensaje: “If you are near the area: Run. Hide. Fight. If you are off campus, remain away”. (“Si estás cerca del área: Corre. Escóndete. Lucha. Si estás fuera del campus, mantente alejado”).

Además, lanzó una notificación de emergencia para sus estudiantes con las instrucciones de seguridad:

RUN: evacuar si es posible, dejar pertenencias y llegar a un lugar seguro

evacuar si es posible, dejar pertenencias y llegar a un lugar seguro HIDE: esconderse en un sitio seguro, bloquear puertas y mantener el silencio

esconderse en un sitio seguro, bloquear puertas y mantener el silencio FIGHT: como último recurso, enfrentar al agresor con objetos disponibles

La Policía no encuentra nada

La Policía de Emporia aseguró que respondió a la alarma y revisaron exhaustivamente las instalaciones sin encontrar nada: “No se ha identificado ninguna amenaza activa. Por favor, mantenga la precaución en la zona mientras permanecemos en el lugar”.

De acuerdo con medios locales, el jefe de Policía, Ed Owens, afirmó que no hay indicios de un tirador activo; sin embargo, los agentes continúan el operativo como medidas de precaución para el público.

El Consulado de México lanza ayuda

La universidad pidió no acercarse al área y reportar cualquier actividad sospechosa al 911. Mientras que el Consulado de México en Kansas City también emitió una alerta en redes sociales:

“Emporia State University emitió una alerta de tirador activo este jueves 28 de agosto a las 4:40 p.m. en las cercanías de Newman Regional Health y Cora Miller Hall. Evita la zona y sigue instrucciones oficiales”. La situación ocurre horas antes del juego inaugural de futbol americano de la universidad contra Minot State, programado para esta noche a las 7:00 p.m.

