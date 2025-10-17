¿Vas a tramitar visa? EE. UU. revisará tus redes sociales antes de aprobarla

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos revisará datos de solicitantes de visa. Fotos: Getty/AFP

El Gobierno de Estados Unidos incluyó la revisión de redes sociales como parte del proceso para tramitar la visa americana, con el fin de reforzar la verificación de identidad y prevenir posibles riesgos a la seguridad nacional. Esta medida aplica tanto para visas de inmigrante como de no inmigrante, de acuerdo con la Embajada estadounidense en México.

Los solicitantes deben proporcionar sus identificadores de redes sociales en los formularios oficiales, un requisito que permite a las autoridades realizar una revisión pública de las cuentas asociadas al solicitante, sus publicaciones y comportamiento en línea.

¿Por qué EE. UU. revisa las redes sociales para la visa?

La Embajada explica que esta política es aplicada desde 2019 y busca garantizar la transparencia y seguridad en el proceso de solicitud, así como comprobar la autenticidad de la información personal y profesional de cada aplicante.

El formulario DS-160, utilizado para las visas de no inmigrante (como las de turismo, negocios, estudio, intercambio o trabajo temporal), y el formulario DS-260, destinado a las visas de inmigrante (para quienes buscan residir permanentemente en Estados Unidos), incluyen un apartado donde el solicitante debe seleccionar las plataformas digitales que utiliza e ingresar sus nombres de usuario o identificadores.

Entre las redes solicitadas se encuentran las más populares, como Facebook, Instagram, Twitter (X), YouTube, LinkedIn y TikTok, entre otras. No se requiere proporcionar contraseñas ni acceso directo a las cuentas, solo los identificadores visibles al público.

Qué información puede revisar el Departamento de Estado

De acuerdo con la política oficial, el Departamento de Estado puede analizar la información pública disponible en las redes sociales para:

Verificar coherencia entre los datos declarados y los publicados

Identificar posibles vínculos con actividades ilegales o de riesgo

Confirmar la autenticidad del historial personal o laboral

Detectar perfiles falsos o inconsistencias en las solicitudes

Recomendaciones para solicitantes de visa

Las autoridades recomiendan revisar la configuración de privacidad y la información visible en los perfiles antes de iniciar el trámite, sin alterar ni eliminar datos con la intención de ocultar información, ya que eso puede generar alertas adicionales.

También sugieren responder de forma honesta y completa en los formularios, dado que las omisiones o declaraciones falsas pueden derivar en la negación o cancelación de la visa.

