Foto: Cuartoscuro

Durante su reciente visita a México, diversos medios y funcionarios se refirieron a Christopher Landau como subsecretario de Estado de Estados Unidos; sin embargo, esta traducción es incorrecta. En realidad, Landau ocupa el cargo de Deputy Secretary of State, cuya traducción precisa al español es vicesecretario de Estado.

La diferencia no es meramente semántica. En la jerarquía del Departamento de Estado estadounidense, el Deputy Secretary es el segundo al mando, sólo por debajo del secretario de Estado.

It was an honor and an emotional moment for me, on behalf of @POTUS @realDonaldTrump and @SecRubio, to welcome Paraguayan Foreign Minister @rramirezlezcano to the @StateDept today. My father served as US Ambassador to Paraguay from 1972-77 and I attended the (excellent) American… pic.twitter.com/eu5TOMMMEn — Christopher Landau (@DeputySecState) June 10, 2025

El cargo de subsecretario (under secretary), en cambio, se ubica por debajo del vicesecretario. Al traducir erróneamente su título, se le está restando un nivel de autoridad institucional.

Así lo explicó en su cuenta de X la doctora Beata Wojna, profesora de Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey, quien además compartió un organigrama del Departamento de Estado de Estados Unidos con sus diferentes niveles. La publicación fue respondida por el propio Landau con un meme que dice: “Efectivamente, correcto”.

Mientras que el vicesecretario @ChrisLandauUSA está de visita en México algunos lo llaman subsecretario. No es correcto, así le quitan un grado a @DeputySecState que se traduce como vicesecretario. Comparto el organigrama del Departamento de Estado con sus diferentes niveles,… pic.twitter.com/ZlIqyXwMo1 — Beata Wojna (@BeataWojna) June 11, 2025

¿Cuál es su función?

Según la descripción oficial, el vicesecretario de Estado funge como principal adjunto y asesor del secretario de Estado, y lo reemplaza como secretario en funciones cuando éste se ausenta.

Además, apoya la formulación y ejecución de la política exterior de EE. UU. y supervisa las distintas áreas del Departamento de Estado. Aunque las funciones específicas pueden variar con el tiempo, el cargo tiene un peso significativo en la conducción de la diplomacia estadounidense.

¿Quién es Christopher Landau?

Christopher Landau fue designado como vicesecretario de Estado el 25 de marzo de 2025. Tiene una relación cercana con México, porque fue embajador de Estados Unidos en el país entre 2019 y 2021, durante el primer mandato del expresidente Donald Trump.

Very much looking forward to my first foreign trip as @DeputySecState. I’m going to 🇲🇽 Mexico, 🇸🇻 El Salvador, and 🇬🇹 Guatemala from June 10-13 to address how we can work together to promote economic growth and counter transnational crime and illegal immigration. Excited to… — Christopher Landau (@DeputySecState) June 9, 2025

Durante su gestión como embajador, Landau estuvo al frente de la misión diplomática más grande de EE. UU. en el mundo. Su trabajo fue clave en la ratificación del T-MEC, la protección del comercio fronterizo durante la pandemia y la reducción de los niveles de migración ilegal, que llegaron a sus cifras más bajas en años.

Antes y después de su paso por México, Landau tuvo una destacada carrera como abogado en litigios de apelación en Washington D. C., acumulando más de tres décadas de experiencia. Ha litigado ante la Corte Suprema de Estados Unidos y todas las cortes federales de apelación del país.

One of the quirks of my unusual life is that I had a diplomatic passport for much of my childhood and youth. These long-cancelled passports provide an interesting window into long-ago travels and life in the US Foreign Service. pic.twitter.com/HhenKOR1om — Christopher Landau (@DeputySecState) June 7, 2025

Su vínculo con la diplomacia es también familiar. Nació en Madrid, España, donde su padre, George Landau, trabajaba como diplomático. Su padre posteriormente fue embajador en Paraguay, Chile y Venezuela, lo que le dio a Christopher una formación bicultural y multilingüe, además de una comprensión profunda del servicio exterior.

Landau se graduó de Harvard College y la Facultad de Derecho de Harvard. Fue asistente jurídico en la Suprema Corte para los jueces Antonin Scalia y Clarence Thomas. Habla bien español y también francés.