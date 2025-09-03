Víctimas de Epstein impulsan lista de nombres ligados a red de abusos

GENERANDO AUDIO...

Víctimas de Epstein. Foto: AFP

Víctimas de Jeffrey Epstein anunciaron que compilarán una lista de nombres de personas vinculadas a los abusos sexuales, por lo que instaron al presidente Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos a actuar para lograr una mayor transparencia.

Haley Robson, una de las víctimas de abusos sexuales y quien fue reclutada cuando tenía 16 años, apoyó la iniciativa de Lisa Phillips, otra víctima de Epstein, de compilar confidencialmente una lista de personas vinculadas a su red de explotación sexual.

Sin embargo, Lisa Phillips destacó que la difusión de la lista de nombres relacionados con los abusos tendría que ser responsabilidad del Gobierno, ya que muchas víctimas temen represalias.

La lista de más implicados en la red de abuso, comandada por el financiero neoyorquino, obtuvo el respaldo de Marjorie Taylor Greene, legisladora republicana de Georgia, quien afirmó que revelaría los nombres.

“Si quieren darme una lista, iré al Capitolio, al Pleno de la Cámara de Representantes, y diré todos los nombres de quienes abusaron de estas mujeres”, prometió.

Víctimas exigen justicia por abusos

El caso de Jeffrey Epstein causó revuelo desde que se dio a conocer y, recientemente, tras las afirmaciones del presidente Donald Trump, en donde destacó que no se habían descubierto nuevas pruebas que justificaran la publicación de documentos adicionales ni el inicio de una nueva investigación sobre el tema.

Trump, quien fue amigo de Epstein, calificó el caso como una “patraña” orquestada por la oposición demócrata en su contra, pues, según The Wall Street Journal, el nombre del presidente figuraba entre los cientos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein, aunque no se hallaron pruebas de irregularidades.

Algunas de las mujeres tenían apenas 14 años cuando conocieron al financiero que murió en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales, y que desató toda una serie de teorías conspirativas.

“Éramos unas niñas”, contó Marina Lacerda, quien afirmó que le pagaron 300 dólares por darle un masaje a “un hombre mayor” en su mansión de Nueva York.

Lacerda, identificada como “Víctima Menor 1” en la acusación federal contra Epstein, dijo que fue “la peor pesadilla“.

“No hay ninguna patraña. El abuso fue real”, aseguró Haley Robson, quien fue reclutada para dar masajes sexuales a Epstein cuando tenía 16 años, y afirma haber sido agredida sexualmente a principios de la década de 2000 en su casa de Florida.