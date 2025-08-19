GENERANDO AUDIO...

La explosión se produjo por el impacto en tubería de gas. Foto: Reuters

Un conductor provocó un accidente que derivó en una explosión al estrellar su vehículo contra una clínica veterinaria en Wilmington, Carolina del Norte, la mañana del martes 19 de agosto. El impacto rompió una tubería de gas natural, lo que causó el estallido que quedó grabado por usuarios de redes sociales y dejó a tres bomberos lesionados, según medios locales.

La Policía de Wilmington informó que el conductor se desvió de la carretera y chocó contra el edificio de Eastern Carolina Veterinary Referral alrededor de las 11:30 a.m. Tras el accidente, el conductor huyó del lugar, pero fue detenido poco después, de acuerdo con reportes de la WPD citados por medios locales.

Explosión y daños en la clínica veterinaria

De acuerdo con los informes, el impacto contra la tubería de gas provocó la explosión que quedó registrada en un video difundido por usuarios en redes sociales. En las imágenes se observa cómo los escombros son lanzados por los aires y el humo se eleva desde el lugar del accidente.

El sitio web de la clínica señala que estaba en remodelación y tenía previsto abrir sus puertas el próximo 15 de septiembre. No había personas ni animales en el edificio al momento del impacto, lo que evitó víctimas civiles.

Bomberos heridos en explosión de clínica veterinaria

Tres bomberos resultaron heridos mientras atendían la emergencia. Dos presentaron lesiones leves y uno sufrió quemaduras graves en las manos, por lo que fueron hospitalizados según informó el Departamento de Bomberos de Wilmington.

Las autoridades han solicitado a la población evitar la zona mientras se realizan las investigaciones correspondientes y se asegura el área afectada.

