Avioneta se incendio tras colisionar con otra. Foto: Reuters – Ilustrativa

La tarde del 11 de agosto se registró un accidente aéreo en el aeropuerto de Kalispell, Montana, Estados Unidos, cuando una avioneta colisionó con otra aeronave estacionada en la pista y posteriormente se incendió.

El fuego, que quedó grabado en video, se extendió también a los pastizales cercanos, movilizando a bomberos y equipos de emergencia de la zona.

De acuerdo con el jefe de bomberos de Kalispell, la avioneta que se aproximaba al aeropuerto tuvo un incidente que provocó la colisión contra otra aeronave que no contaba con pasajeros ni tripulación a bordo. Tras el impacto, la avioneta accidentada comenzó a arder, generando una rápida respuesta de los bomberos locales y de municipios vecinos para controlar el incendio.

Sólo hay dos personas con heridas leves

Hasta el momento, las autoridades reportan dos personas con heridas leves relacionadas con el accidente, quienes fueron atendidas por los servicios médicos sin que su estado sea grave.

Además, se reportó que las cuatro personas que se encontraban en la aeronave lograron salir con vida del incidente. Dentro de la aeronave estacionada no había nadie a bordo.

Captan en video el incendio de avioneta estrellada

Un video que circuló en redes sociales muestra una columna de humo que surge desde una zona cercana al aeropuerto, confirmando los reportes iniciales sobre el siniestro. Debido a esta emergencia, el aeropuerto de Kalispell permanece cerrado temporalmente mientras los equipos de emergencia trabajan en la zona para garantizar la seguridad y remover los restos de las aeronaves.

Kalispell es una ciudad ubicada en el noroeste de Montana, reconocida como la puerta de entrada al Parque Nacional Glaciar, una de las zonas naturales más emblemáticas del estado. Las autoridades locales han asegurado que seguirán informando conforme se obtenga nueva información sobre el estado de las personas involucradas y la evolución de los trabajos de rescate y control del incendio.

