Foto: AFP

Un edificio en donde habitan familias en uno de los barrios más conocidos de Nueva York, el Bronx, sufrió un derrumbe parcial tras una explosión registrada la mañana de este miércoles, lo que provocó alarma entre los residentes de la zona.

¿Qué ocurrió en el edificio del Bronx?

De acuerdo con las autoridades, un conducto de ventilación conectado a la caldera del inmueble colapsó. El comisionado del Departamento de Bomberos de Nueva York, Robert Tucker, informó que ahí pudo originarse la explosión, aunque aclaró que será la investigación la que determine la causa exacta, se especula que fue una acumulación de gas lo que origino el derrumbe de una parte del edificio.

El incidente ocurrió en un edificio de apartamentos ubicado en Alexander Avenue, donde se escuchó un fuerte estruendo que provocó pánico entre vecinos y transeúntes.

Declaración del alcalde Eric Adams

El alcalde agregó que está siguiendo de cerca la situación en el Bronx.

“Neoyorquinos, me han informado sobre la situación de emergencia que está teniendo lugar en el área de Mott Haven del Bronx”, expresó el Alcalde Eric Adams.

Testimonios de los residentes

Un testigo relató que llamó al 911 tras observar humo cerca del edificio. “Se oyó un fuerte estruendo, explotó de repente y después se derrumbó”, contó sobre el momento de la emergencia.

Imágenes aéreas mostraron que una esquina del rascacielos resultó severamente dañada, con parte de la pared desprendida y escombros en la vía pública.

Autoridades descartan víctimas

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, confirmó que no hubo personas heridas ni fallecidas como consecuencia del colapso. Sin embargo, varios residentes fueron evacuados de manera preventiva mientras se evalúan los daños estructurales.

Equipos de bomberos y servicios de emergencia permanecen en el lugar para realizar las investigaciones y asegurar la zona afectada.