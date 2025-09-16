Fuerte video: conductor ebrio acosa y atropella a adolescente en NY

Conductor ebrio acosa y atropella adolescente en Nueva York
Adolescente venezolana muere tras sufrir acoso en Nueva York. Foto: AFP

En Queens, Nueva York, un conductor en estado de ebriedad arrolló y mató a Johanny Gómez-Álvarez, una adolescente venezolana de 16 años, tras acosarla y discutir con su madre en la madrugada del sábado. La joven y su madre caminaban por la avenida Roosevelt cuando fueron embestidas por Edwin Cruz Gómez, de 38 años, quien intentó huir después del ataque.

Testigos y videos documentan el crimen en Nueva York

De acuerdo con testigos y videos que circulan en redes sociales, el hombre hizo comentarios inapropiados a la menor antes del incidente. En una de las grabaciones se observa a Johanny y a su madre discutiendo con dos hombres afuera de un establecimiento.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Reportes señalan que Johanny y su madre habían estado en un restaurante con sus respectivas parejas esa noche, cuando el novio de la madre tuvo un altercado verbal y físico con Cruz Gómez. Tras la confrontación, el agresor tomó su camioneta, a pesar de estar en visible estado de ebriedad, y arremetió contra las víctimas.

En otra grabación se aprecia cómo Johanny fue arrollada de frente y prensada contra un poste de alumbrado, mientras su madre resultó lesionada.

Responsable fue detenido tras intentar huir

La adolescente murió a causa de las heridas tras el impacto. Después, el conductor retrocedió y huyó en sentido contrario por Benham Street, hasta chocar con un auto estacionado.

De acuerdo con la policía, Cruz Gómez abandonó el vehículo e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y detenido. Ahora enfrenta cargos por asesinato, agresión y conducir bajo los efectos del alcohol.

