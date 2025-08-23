GENERANDO AUDIO...

El hombre quiso tomarse una selfie con un tiburón. Foto: AFP

Un hombre en Florida se volvió viral después de ser mordido por un tiburón limón al intentar tomarse una selfie durante un viaje de pesca. El incidente ocurrió en el Parque Estatal Cayo Costa y terminó con el afectado en el hospital.

El pescador identificado como Shawn Meuse relató que estaba a punto de liberar al ejemplar de más de 1.80 metros cuando el animal lo atacó, mordiéndolo cerca de la rodilla.

La mordida del tiburón que cambió todo

Amigos que lo acompañaban grabaron el momento en que Meuse sostenía al tiburón por el hocico mientras otro hombre levantaba su aleta caudal. Segundos después, el animal forcejeó e intentó regresar al agua, causando la mordida.

El ataque ocurrió en la playa de Boca Grande, donde bomberos locales aplicaron un torniquete para frenar la hemorragia. Posteriormente, Meuse fue trasladado en helicóptero al Centro Médico Gulf Coast, donde fue intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con los médicos, el hombre permaneció consciente durante el rescate y se espera que logre una recuperación completa.

Debate en redes sobre interacción con fauna silvestre

El caso generó discusión en redes sociales sobre la interacción irresponsable con animales salvajes. En Florida, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC) exige a quienes pescan tiburones desde tierra tomar un curso gratuito de 30 minutos para prevenir este tipo de incidentes.

Ya en declaraciones con medios locales, Meuse dijo conocer la regulación, aunque no la cumplió. Señaló además que no fue él quien capturó al tiburón, sino que sólo intentaba retirarlo del anzuelo.

“Una pequeña diferencia en la mordida habría cambiado drásticamente mi situación”, reflexionó Meuse.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]