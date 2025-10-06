GENERANDO AUDIO...

Balin Miller murió en el Parque Nacional Yosemite. Reuters

El escalador estadounidense Balin Miller murió a los 23 años mientras ascendía El Capitán, la icónica pared del Parque Nacional Yosemite, confirmaron familiares del joven el jueves.

De acuerdo con su madre, Jeanine Moorman, el accidente ocurrió mientras Miller intentaba llegar a la cima a través de la ruta conocida como “Mar de los Sueños”, uno de los trayectos más exigentes de la formación rocosa que se eleva más de 900 metros desde el fondo del valle.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

💔 Tragedy at Yosemite



Alaskan climber Balin Miller, 23, fell to his death from El Capitan on Oct 1, while rappelling the Sea of Dreams route



The fall was captured during a TikTok livestream



Known for bold solo climbs in Denali, Patagonia & the Canadian Rockies#BalinMiller pic.twitter.com/uJU5UD6s47 — GlobeUpdate (@Globupdate) October 4, 2025

Accidente confirmado por la madre de Balin Miller

Jeanine Moorman informó del fallecimiento de su hijo mediante una publicación en el sitio web de VIRR, empresa familiar dedicada a la venta de artículos para actividades al aire libre.

“Esto es impensable”, escribió en su mensaje, en el que aseguró que la familia desconoce los detalles del accidente. “El mundo ha perdido a una persona extraordinaria y nuestros corazones están destrozados”, señaló.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Moorman describió a su hijo como alguien con una personalidad creativa, curiosa y entusiasta. En su homenaje, recordó que tenía “un toque de la energía salvaje de Robin Williams” y que su carácter positivo iluminaba los espacios donde se encontraba.

El Capitán, una de las paredes más desafiantes del mundo

El Capitán, ubicado en el Parque Nacional Yosemite, es considerado uno de los destinos más emblemáticos para los escaladores de grandes paredes.

Este sitio es reconocido internacionalmente por el documental ganador del Premio Óscar “Free Solo”, protagonizado por Alex Honnold, quien escaló la pared sin cuerdas.

Miller aspiraba a liderar una ruta en Yosemite, tras haber completado recientemente un viaje de escalada en hielo y alpina en Alaska, su estado natal.

Trayectoria del joven escalador

Balin Miller era una figura reconocida dentro de la comunidad de escaladores y mantenía actividad en redes sociales, donde transmitía en vivo algunas de sus ascensiones a través de TikTok.

Lo conocían entre sus seguidores como “el chico de la tienda naranja”, en referencia a su equipo de campamento.

De acuerdo con su madre, Miller comenzó a escalar desde muy joven bajo la influencia de su padre. En sus primeros años practicó en montañas de Alaska, y con el tiempo amplió su experiencia a distintas cordilleras del mundo, viviendo una vida nómada dedicada a la aventura y la escalada.

Logros recientes y estilo de vida

En junio de 2025, completó lo que se considera la primera escalada en solitario de la ruta Slovak Direct en el Monte McKinley (también conocido como Denali), el pico más alto de América del Norte.

Miller solía describirse como un escalador de vida sencilla, que residía en su automóvil y trabajaba lo necesario para sostener su pasión.

En entrevistas previas, había explicado su costumbre de usar brillantina plateada en los pómulos, comparándola con la preparación de un “guerrero antes de entrar en batalla”.

La muerte del escalador ocurrió el 1 de octubre de 2025, el mismo día en que entró en vigor el cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos, lo que afectó el funcionamiento de varios parques nacionales, incluidos servicios y accesos en Yosemite.