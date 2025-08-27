GENERANDO AUDIO...

Atacante de Minneapolis sube video a YouTube antes del ataque. Foto: Reuters

Un video perturbador apareció en YouTube este jueves: fue publicado por la cuenta “Robin W”, presuntamente del sospechoso del reciente tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, donde dos niños murieron y 17 personas resultaron heridas.

En él video, que ha estado difundiéndose por distintas cuentas en redes sociales, se captan imágenes previas al ataque, donde muestra armas, manifiestos y mensajes ominosos.

Video inquietante revela posibles motivaciones

Las imágenes muestran lo que parece ser la habitación del presunto autor, identificado como Robin Westman. El video abre enfocando a un dibujo del personaje principal de la serie “Breaking Bad”, Walter White, y sonidos y risas inquietantes del atacante, quien no muestra su rostro durante todo el video.

Posteriormente dirige la lente hacia una carta dirigida a sus padres y amigos —en la que escribe “los amo”— menciona nombres como “Papá, Mamá, Jack, Martha…” y solicita disculpas por el impacto de sus acciones.

Luego arroja balas sobre la misiva y recorre un cuarto repleto de armamento, munición, una libreta ya escrita y una imagen religiosa sobre un blanco de tiro.

En las armas se alcanzan a leer frases provocadoras: “¿Dónde está tu dios?”, “asesino psicópata”; también aparecen símbolos de odio: llamados a atentar contra el presidente Donald Trump, Dios, y comunidades negras y latinas.

También, menciona con ironía: “Paz, amor, unidad y armas… patrocinado por BlackRock y ExxonMobil”, y hace referencia a Brandon Herrera, creador de contenido sobre armas, proponiéndolo como candidato presidencial. Al final, sus palabras: “Lo siento por mi familia… al diablo con esos niños”.

Impacto del ataque en la escuela católica

El tiroteo ocurrió durante una visita matutina a la escuela católica, donde una persona armada abrió fuego desde el exterior hacia el interior del edificio.

El saldo preliminar que se ha confirmado hasta el momento es de dos menores muertos y 17 heridos, de los cuales 14 son niños. El incidente recibe atención urgente de las autoridades locales mientras avanzan las investigaciones para esclarecer motivaciones y posibles vínculos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]