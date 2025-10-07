GENERANDO AUDIO...

El accidente del helicóptero médico ocurrió la noche del lunes. Foto: AFP

Tres personas resultaron heridas de gravedad tras el accidente de un helicóptero médico en California, ocurrido la noche del lunes en la autopista 50 de Sacramento, informaron medios locales.

De acuerdo con reportes de prensa de Estados Unidos, el helicóptero médico se desplomó poco después de las 19:00 hora local en la capital del estado.

Autoridades reportan tres tripulantes en estado crítico

Según información de rastreo de vuelos, el aparato había despegado minutos antes desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California.

Los bomberos de Sacramento, citados por CNN, señalaron que a bordo se encontraban un piloto, una enfermera y un paramédico, quienes fueron trasladados a un hospital en condición crítica.

Las autoridades informaron que ningún paciente viajaba en el helicóptero al momento del accidente. También confirmaron que no hubo vehículos afectados en la autopista durante el percance.

Autopista cerrada y causas en investigación

La autopista 50 permaneció cerrada por tiempo indeterminado mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona del impacto y se realizaban labores de limpieza y retiro de escombros.

Hasta el momento, no se han determinado las causas del accidente del helicóptero médico, y las autoridades de aviación continúan con las investigaciones correspondientes.

El incidente generó una amplia movilización de los servicios de emergencia en Sacramento, mientras las autoridades estatales pidieron a los automovilistas evitar el área y tomar rutas alternas.

