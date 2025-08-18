Videos: tiroteo y campal en bar de Nueva York deja 3 muertos

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP.

Un video de vigilancia captó el momento de pánico en un salón de shisha en Brooklyn, donde decenas de personas corrieron para salvar sus vidas tras un tiroteo mortal la madrugada del domingo.

Las imágenes muestran a los clientes saliendo en estampida hacia la acera frente a Taste of the City Lounge, en Crown Heights, poco antes de las 3:30 de la madrugada.

Cuatro hombres armados disparan dentro del lugar

De acuerdo con las autoridades, hasta cuatro hombres armados abrieron fuego durante una disputa en el interior del salón. El ataque dejó tres muertos y nueve heridos.

En la grabación se observa a un hombre tambalearse hacia la salida, desplomarse en la acera y ser arrastrado por otra persona que intenta ayudarlo, mientras otros asistentes huyen desesperados.

Víctimas en plena calle

El video también captó a otro hombre que cayó en la esquina de Franklin Avenue y permaneció inmóvil durante los dos minutos que dura la grabación.

El tiroteo desató una intensa movilización policial en la zona y la investigación continúa para dar con los responsables.

