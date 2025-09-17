¿Se necesita un saldo mínimo en el banco para tramitar la visa?

GENERANDO AUDIO...

Visa. Foto: Getty

Tramitar la visa americana tiene diversos requisitos para que las autoridades de Estados Unidos concedan el documento y permitan la entrada al país de manera legal. Se dice que, entre los requerimientos, destaca una mínima cantidad en el banco para que sea aprobada; aunque no es cierto, sí es necesario demostrar que la intención no es permanecer en el país más tiempo del autorizado.

¿Es necesario tener un mínimo en la cuenta del banco para tener la visa?

Si bien, las autoridades de Estados Unidos no establecen tener un monto mínimo en la cuenta bancaria como requisito indispensable para hacer el trámite, sí están interesados en verificar que existe la capacidad económica de costear el viaje.

Como requisito es pagar el valor que tiene la visa, más no un mínimo en la cuenta bancaria.

De acuerdo con el sitio de la Organización Internacional para las Migraciones, las autoridades estadounidenses pueden solicitar pruebas que demuestren que los costos del viaje pueden ser pagados.

Además, Estados Unidos también busca tener claridad que se abandonará el país y no se busca quedarse en la unión americana más del autorizado. Por ello, se busca conocer datos del trabajo en México o lazos familiares en tierra azteca.

Aunque las autoridades de Estados Unidos no buscan conocer el saldo de la cuenta bancaria como un requisito indispensable, esperan asegurarse de que el solicitante de la visa puede pagar el viaje al país del norte de América y que regresará a su país de origen sin permanecer más del autorizado y ya bajo un estatus ilegal.