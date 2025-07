Visa Integrity Fee, la nueva tarifa para quienes soliciten visa de no inmigrante en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock.

A partir de septiembre de 2025, cualquier persona que solicite una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos deberá cubrir una nueva tarifa obligatoria llamada Visa Integrity Fee, con un costo inicial de 250 dólares, además de las tarifas ya existentes.

Esta medida fue aprobada por el Senado de EE. UU. como parte de un megaproyecto de ley impulsado por el presidente Donald Trump, y busca reforzar las políticas migratorias y reducir el déficit federal.

¿Quiénes deberán pagar esta nueva tarifa?

La Visa Integrity Fee aplicará a todas las personas que soliciten:

Visa de turista

Visa de estudiante

Visa de trabajo temporal

Quedan exentos de este cobro quienes cuenten con pasaportes de países que no requieren visa para ingresar a Estados Unidos.

La tarifa es adicional, no sustituye otras cuotas

El cobro de la Visa Integrity Fee se aplicará una vez aprobada la visa. Si la solicitud es rechazada, el solicitante no deberá pagarla. Además, no reemplaza a otras tarifas ya existentes, sino que se suma a ellas.

La ley establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrá ajustar el costo de la tarifa conforme a la inflación, por lo que el monto podría aumentar con el tiempo, señala la agencia EFE.

¿Es posible obtener un reembolso?

Sí, pero solo si se cumplen las condiciones del visado, como no exceder el tiempo de estadía y no realizar actividades no autorizadas. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) advirtió que el proceso de reembolso podría tardar varios años en implementarse, por lo que solo una pequeña parte de los solicitantes lo pediría.

Críticas por parte del sector turístico

Erik Hansen, vicepresidente de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, declaró que esta tarifa representa una barrera económica para los visitantes, ya que incrementa en un 144% el costo inicial de viaje y no contribuye a agilizar los tiempos de espera para entrevistas consulares.

¿Por qué se implementa la Visa Integrity Fee?

Según la CBO, esta tarifa permitiría recaudar 28 mil 900 millones de dólares entre 2025 y 2034, ayudando a reducir el déficit federal. Además, el Departamento de Estado explicó que la tarifa está alineada con las prioridades migratorias del gobierno de Trump.

Este nuevo requisito llega en un momento clave, ya que EE. UU. será sede del Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos de 2026, por lo que afectará a millones de personas que planean visitar el país en los próximos años, precisa CNN.

