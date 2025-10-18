GENERANDO AUDIO...

Opositores del gobierno de Trump llaman a manifestaciones. foto: AFP

Miles de personas se preparan para manifestarse este sábado en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, en una jornada de protestas convocadas bajo el lema “No a los Reyes”, con actos programados desde Nueva York hasta San Francisco.

De acuerdo con el movimiento organizador “No Kings”, integrado por unas 300 organizaciones, se realizarán más de 2 mil 700 manifestaciones en todo el país, incluyendo una frente a la residencia del mandatario en Mar-a-Lago, Florida, donde pasará el fin de semana.

“El presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad”, señala el colectivo en su sitio web.

Protestas de costa a costa contra Donald Trump

Las movilizaciones de este sábado ocurren meses después de la masiva jornada del 14 de junio, cuando millones salieron a las calles tras la orden de Trump de desplegar tropas en Los Ángeles, acción que fue criticada por sus opositores como un acto de autoritarismo.

Fue la manifestación más numerosa desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero, y marcó el inicio de una nueva ola de inconformidad frente a su gobierno. Desde entonces, el presidente ha ampliado el despliegue de fuerzas federales en varias ciudades del país.

Aunque en esta ocasión la respuesta del mandatario ha sido más moderada —al declarar en Fox News que “no soy un rey”—, su entorno político ha mantenido una postura más dura frente a las protestas.

Críticas entre republicanos y demócratas

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó las movilizaciones como una muestra de “odio a Estados Unidos” y las vinculó con sectores de izquierda.

“Van a reunir a marxistas, socialistas, defensores de Antifa, anarquistas y al ala pro-Hamás del Partido Demócrata”, dijo.

En contraste, el congresista demócrata Glenn Ivey respondió que las marchas son una reacción legítima ante los intentos del gobierno de “socavar la democracia y el Estado de derecho”.

Opositores a Trump llaman a defender la democracia en EE. UU.

Las manifestaciones se extenderán por las 50 entidades del país y también habrá actos simbólicos en Canadá, de acuerdo con los organizadores.

La directora política de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Deirdre Schifeling, aseguró que los participantes buscan recordar que “somos un país de leyes que se aplican a todos”.

Por su parte, Leah Greenberg, cofundadora del Proyecto Indivisible, señaló que las políticas del gobierno de Trump representan un “manual clásico del autoritarismo” al usar la fuerza, la difamación y el miedo como instrumentos de control.

Entre las figuras públicas que respaldaron las movilizaciones destaca el actor Robert De Niro, quien en un video llamó a “alzarse nuevamente” contra el autoritarismo.