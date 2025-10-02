GENERANDO AUDIO...

Wall Street. Foto: Reuters.

Wall Street, en particular el S&P 500 y el Nasdaq, registró un leve aumento durante la jornada del jueves, mientras los inversionistas seguían atentos a los datos del mercado laboral en el segundo día del cierre del gobierno de Estados Unidos.

Ambos índices habían alcanzado niveles récord durante la sesión intradía, pero redujeron sus ganancias ante la combinación de incertidumbre laboral y el cierre gubernamental. El S&P 500 se mantuvo cercano a sus máximos más altos desde 2020.

Mercado laboral y falta de datos oficiales

Debido al cierre del gobierno, los inversionistas recurrieron a informes privados para analizar el desempeño del empleo en EE. UU..

Un reporte de la consultora Challenger, Gray & Christmas mostró que los empleadores anunciaron menos despidos en septiembre, aunque los planes de contratación acumulados en 2024 fueron los más bajos desde 2009.

Este informe se publicó un día después del Reporte Nacional de Empleo de ADP, que resultó más débil de lo esperado.

Análisis de los inversionistas ante la situación

De acuerdo con Jim Baird, director de inversiones de Plante Moran Financial Advisors, el mercado busca evaluar el rumbo del mercado laboral en Estados Unidos tras meses de datos débiles.

Aunque los cierres gubernamentales no suelen impactar directamente a los mercados, la actual polarización política genera preocupación entre los inversionistas.

“Dado lo polarizados que están actualmente los dos partidos (políticos), y que ambos parecen estar definiendo sus respectivas posiciones, no sería sorprendente que esto se prolongue un poco más”, dijo, y agregó que “en ausencia de datos de ganancias y datos económicos generales, no ha habido un catalizador que impulse un movimiento alcista o una liquidación”.

La ausencia de nuevos reportes oficiales y de catalizadores como resultados corporativos o indicadores económicos generales mantiene a Wall Street en un escenario de cautela.

