Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a TikTok este lunes con un mensaje dirigido a los jóvenes y una frase que ya se volvió viral: “Yo salvé TikTok, así que me deben una”.

En su primer video en la red social desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario aparece sentado en el Despacho Oval y promete a los usuarios que “uno de ustedes estará algún día en este escritorio”.

A más de seis horas, el clip ya acumuló casi 3 millones de reproducciones, 350 mil me gusta, 15 mil comentarios y más de 22 mil compartidos, marcando el regreso del presidente a una de las plataformas más populares entre los jóvenes.

Trump presume haber “salvado” TikTok tras acuerdo con ByteDance

El regreso de Trump ocurre días después de que firmara una orden ejecutiva que permite a la aplicación continuar operando en Estados Unidos, tras alcanzar un acuerdo con su empresa matriz, ByteDance, para establecer una nueva sociedad con mayoría estadounidense.

El gigante tecnológico Oracle se encargará de supervisar la seguridad del algoritmo y de los datos de usuarios en territorio estadounidense. Mientras tanto, ByteDance conservará una participación menor al 20%.

La Casa Blanca confirmó que el acuerdo busca garantizar la seguridad nacional y evitar cualquier acceso del Gobierno chino a los servidores de TikTok en Estados Unidos.

El vicepresidente J.D. Vance también reactivó su cuenta en TikTok, donde compartirá actualizaciones políticas y memes. En tono humorístico, aseguró que había estado “un poco flojo con TikTok” por enfocarse en su trabajo como vicepresidente.

