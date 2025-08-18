Zelenski pide una “paz confiable y duradera” para Ucrania y Europa

GENERANDO AUDIO...

Volodimir Zelenski. Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, hizo el lunes un llamado a una paz duradera para su país devastado por la guerra y para Europa, antes de conversaciones en Washington con aliados europeos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Nuestro objetivo principal es una paz confiable y duradera para Ucrania y para toda Europa”, publicó en redes sociales antes de la reunión.

Y agregó: “Debemos detener las muertes, y agradezco a los socios que están trabajando para lograrlo y, en última instancia, para lograr una paz duradera y digna”.

Trump no considera necesario un alto al fuego

Después, durante la reunión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que no considera necesario un alto el fuego para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, en línea con la posición del presidente ruso, Vladimir Putin, con quien se reunió la semana pasada.

“No creo que se necesite un alto el fuego”, dijo Trump, sentado junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.

“Sé que podría ser bueno tenerlo, pero también puedo entender estratégicamente por qué un país u otro no lo querría. Tienes un alto el fuego y ellos reconstruyen y reconstruyen y reconstruyen y sabes, tal vez no quieran eso”.