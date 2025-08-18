GENERANDO AUDIO...

Zelenski usaba uniforme militar desde la invasión a Ucrania. Foto: AFP

Volodimir Zelenski sorprendió este lunes al aparecer con un traje negro en su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, dejando de lado el uniforme militar que lo había acompañado desde el inicio de la invasión rusa en 2022. El encuentro en Washington se dio con el respaldo de varios líderes europeos, con el objetivo de abordar un posible acuerdo de paz con Rusia.

Reunión de Zelenski y Trump en Washington

Trump ha presionado a Ucrania para que haga concesiones, incluidas la renuncia a Crimea y a ingresar en la OTAN, demandas planteadas por Moscú tras la cumbre con Vladimir Putin en Alaska. Ante ello, Zelenski instó a Trump a instaurar “la paz por la fuerza” y pidió “garantías de seguridad” para su país.

La reunión comenzó en la Oficina Oval, en un formato a solas entre ambos mandatarios. Posteriormente, Trump tenía previsto encuentros por separado con líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Finlandia, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Zelenski y Trump, agosto de 2025. Foto: AFP

Zelenski deja uniforme militar y opta por traje

La aparición de Zelenski con traje formal generó comentarios debido a que hasta ahora había evitado usar vestimenta de negocios. El mandatario ucraniano eligió chaqueta, pantalón y camisa negra, en contraste con las sudaderas y pantalones cargo que lo habían caracterizado en sus viajes internacionales y reuniones con líderes mundiales.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, el periodista Brian Glenn, de Real America’s Voice, lo elogió: “Primero que nada, presidente Zelenski, se ve fabuloso con ese traje”. De inmediato, Trump intervino: “Yo dije lo mismo. ¿Recuerdas? Ese fue el que te atacó la última vez. Mira, ahora es un buen tipo”.

Zelenski respondió con humor: “Lo recuerdo”. Glenn agregó: “Le pido disculpas. Se ve maravilloso”. El mandatario replicó: “Pero usted está con el mismo traje. Ve, yo cambié, usted no”. El periodista contestó entre risas: “Quizás el suyo sea mucho mejor que el mío”.

La comisión europea que visitó a Trump. Foto: AFP

De la crítica a la broma

La escena contrastó con el 28 de febrero pasado, cuando el mismo reportero cuestionó a Zelenski por no vestir un traje, asegurando que “muchos estadounidenses tenían problemas con que no respetara la investidura de la oficina presidencial”. En ese momento, el presidente ucraniano respondió que usaría traje “cuando termine la guerra”, incluso bromeando con que sería “mejor” que el del propio Glenn.

Cambio de estilo en encuentros internacionales

El cambio de vestimenta de Zelenski ya había sido notorio en la cumbre de la OTAN en La Haya, donde apareció con camisa negra y zapatos formales. Desde entonces, ha comenzado a utilizar un estilo más cercano al de otros líderes occidentales, sin abandonar del todo la ropa militar que ha considerado un símbolo de solidaridad con los soldados ucranianos.

De acuerdo con la BBC, desde que comenzó la invasión rusa a gran escala de su país en 2022, Zelensky había evitado los trajes, las camisas abotonadas y las corbatas, incluso durante reuniones importantes con líderes mundiales y en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos.

El líder ucraniano ha dicho que su elección de ropa militar es una muestra de solidaridad con los soldados que luchan contra el ejército ruso en el frente de la guerra, destacó la cadena británica y añadió en una publicación que tras bambalinas, la actitud de Trump quizás fue ligeramente diferente en la que fue su reunión en febrero de 2025 en la Casa Blanca, según los informes. En ese entonces, el medio de noticias estadounidense Axios informó que antes de la reunión, el personal de de la Casa Blanca solicitó que Zelensky usara traje y se ofendieron cuando no lo hizo.

En Washington, el mandatario reiteró la importancia del respaldo occidental para un eventual acuerdo de paz. “Estados Unidos ayudará a Europa a garantizar la seguridad como parte de cualquier acuerdo”, afirmó Trump tras el encuentro con su homólogo ucraniano.

