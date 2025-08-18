“No creo que se necesite un alto al fuego”, dice Trump a Zelenski sobre conflicto con Ucrania

GENERANDO AUDIO...

Foto. AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca a su homólogo estadounidense Donald Trump por sus “esfuerzos personales” para detener la guerra en Ucrania. El mandatario ucraniano, vestido de negro, reconoció al inicio de la reunión la disposición de Washington para buscar una salida negociada al conflicto con Rusia.

Trump, sentado junto a Zelenski en la Oficina Oval, afirmó que si el diálogo avanza de forma positiva planea convocar una reunión trilateral con el presidente ruso Vladímir Putin, con el objetivo de lograr un acuerdo de paz.

Zelenski destaca apoyo personal de Trump

“Gracias por la invitación y muchas gracias por sus esfuerzos, sus esfuerzos personales para detener las matanzas y finalizar esta guerra”, dijo Zelenski, en uno de los momentos más simbólicos de la cita.

El encuentro fue descrito por ambos gobiernos como “crucial”, ya que la comunidad internacional sigue de cerca los intentos de Estados Unidos por encabezar un proceso de mediación que permita reducir la violencia en Ucrania.

Trump propone reunión con Putin y Zelenski

El presidente estadounidense aseguró que existe una “posibilidad razonable” de terminar la guerra si se concreta el encuentro trilateral. Aunque no dio fechas, señaló que buscará que las conversaciones se realicen en un espacio neutral.

Trump también reiteró que su país estará implicado en dar garantías de seguridad a Ucrania como parte de cualquier acuerdo de paz. Aclaró, sin embargo, que los países europeos seguirán siendo “la primera línea de defensa” frente a Rusia, mientras Estados Unidos asumirá un rol de respaldo.

Sin cese al fuego inmediato

Pese a la expectativa generada, Trump volvió a rechazar la idea de un cese al fuego inmediato en Ucrania. Según dijo, primero se deben crear condiciones estables para que las negociaciones avancen sin que Moscú aproveche una pausa militar.

La reunión entre Zelenski y Trump continúa en Washington, con la mirada internacional puesta en los próximos pasos hacia un posible acuerdo que ponga fin a la guerra.