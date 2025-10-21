Ángela Gabriela, de 15 años, engañada por un hombre en redes, aparece muerta en Querétaro

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes confirmó la localización sin vida de Ángela Gabriela Muñoz Téllez, de 15 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 1 de octubre. Su cuerpo fue hallado en Fuentezuelas, municipio de Tequisquiapan, Querétaro.

De acuerdo con la dependencia, las investigaciones permitieron identificar al presunto responsable, un hombre de 33 años, quien habría contactado a la adolescente a través de redes sociales, donde la convenció de encontrarse con él en Aguascalientes.

Posteriormente, ambos salieron de la entidad al bordo de un vehículo Mazda gris con placas del estado de Guanajuato.

Operativo entre Aguascalientes y Querétaro

Tras el reporte de desaparición, la Fiscalía de Aguascalientes inició un operativo de búsqueda con el apoyo de la Unidad Especializada en Material de Desaparición y Localización de Personas, la Agencia de Investigación Criminal y la Célula Mercurio de C5i.

Mediante labores de rastreo tecnológico y colaboración con autoridades de Querétaro se logró ubicar al sospechoso. Con la información recabada, un juez otorgó una orden de cateo en un domicilio de la comunidad de Bordo Blanco, Tequisquiapan.

Durante el operativo, el hombre se disparó con un arma de fuego y perdió la vida al notar la presencia de los agentes. Las primeras indagatorias apuntan que el hombre que se quitó la vida sería el responsable del feminicidio de Ángela Gabriela.

Por tratarse de un delito cometido en Aguascalientes, la carpeta de investigación fue turnada a la Fiscalía de esa entidad, mientras que en Querétaro mantiene la colaboración interinstitucional para esclarecer los hechos.

Posteriormente, los trabajos de investigación permitieron localizar el cuerpo de la menor en un predio rústico de Fuentezuelas. Los estudios de genética, confirmaron su identidad, y la familia fue notificada para el proceso de entrega de los restos.

La Fiscalía de Querétaro informó que el 11 de octubre se realizaron tres cateos en distintos puntos de la misma comunidad. Durante estas diligencias, se recolectaron diversos indicios que son analizados por peritos de criminalística, genética y balística para fortalecer la investigación.

El caso de Ángela Gabriela ha generado consternación en ambos estados y reavivó el llamado de colectivos y ciudadanos a reforzar las medidas de protección para niñas y adolescentes ante el incremento de la violencia de género en el país.