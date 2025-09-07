Choque múltiple deja más de 30 lesionados en la Aguascalientes-Zacatecas, con 4 vehículos involucrados

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @GN_Carreteras

Durante la mañana de este sábado se registró en Aguascalientes un accidente múltiple sobre la carretera federal 45, Aguascalientes.Zacatecas, también conocida como “la carretera de la muerte”, dejando un saldo de más de 30 personas lesionadas, tres de ellas graves.

Ocurrió en el tramo del municipio de San Francisco de los Romo a Pabellón de Arteaga, al norte del estado, y fue documentado por uno de los automovilistas, donde se muestra a un primer tractocamión accidentado obstruyendo el camellón central de la carretera, casi al instante siendo impactado por dos autobuses de pasajeros que viajaban en caravana, y finalmente por una cuarta unidad de carga pesada.

Tras el aparatoso percance, se activó un operativo de rescate y atención a las víctimas coordinado por la Guardia Nacional, sumado a los cuerpos de emergencia, la Cruz Roja y Protección Civil municipal y estatal. Del mismo modo, se requirió del apoyo de dos helicópteros y ocho ambulancias para atender a las víctimas, en su mayoría, pasajeros.

“Al llegar al lugar nos percatamos de que hay otros dos autobuses involucrados, bastantes personas lesionadas, los conductores prensados; se solicita el apoyo de más servicios de emergencia, trabajamos en coordinación con personal de Cruz Roja (…) y pues ya fueron trasladados, fueron 12 trasladados”

José López / comandante en turno Protección Civil

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Pese a lo aparatoso del accidente, no se informó sobre personas sin vida; sin embargo, entre las víctimas cuyo estado de salud se reporta de mayor gravedad, se encuentra el chofer de unas de las unidades de transporte de personal, quien quedó prensado dentro del camión.

De acuerdo con las autoridades, los dos autobuses de pasajeros involucrados pertenecen a una empresa turística, y trasladaban a más de 40 personas que provenían de Coahuila y tenían como destino los municipios de Villa Hidalgo y San Juan de los Lagos, Jalisco.

Tras el hecho, decenas de pasajeros también fueron atendidos por paramédicos al presentar cuadros de crisis nerviosa.

“El tráiler, de este lado, como que invadió el carril del camión de donde veníamos nosotros, y como veníamos dos camiones, venía otro camión atrás de ese, impacta al de nosotros (…) fue como una carambola, empezaron a chocar los que venían atrás de nosotros, se salió el otro tráiler”

Sulema Hernández / pasajera

El accidente derivó en el cierre total de la circulación en la carretera federal 45 durante cuatro horas, mientras las autoridades realizaban las maniobras para retirar a los autobuses y unidades de carga pesada accidentadas, además de controlar el derrame de combustible sobre el pavimento mojado y evitar un nuevo percance vial.