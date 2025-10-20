GENERANDO AUDIO...

Desfile de Día de Muertos en Aguascalientes. Foto: Cuartoscutro/Archivo

La ciudad de Aguascalientes se alista para recibir la edición XXXI del Festival Cultural de Calaveras, un evento que rinde homenaje a José Guadalupe Posada, creador de la icónica Catrina, y que se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de México. De ahí que debes marcar en tu calendario el viernes 31 de octubre a las 20 horas porque es aquí cuando dará inicio el icónico Desfile de Calaveras.

Con el lema “Aguascalientes, Tierra de Catrinas”, el festival ofrecerá una mezcla única de arte, gastronomía, música y cultura popular, del 24 de octubre al 2 de noviembre.

El Desfile de Calaveras se traslada al Centro Histórico

Uno de los momentos más esperados de la celebración será el tradicional Desfile de Calaveras, que se llevará a cabo el 31 de octubre a las 20:00 horas, pero con una novedad: el desfile cambia de sede y se trasladará al Centro Histórico de la ciudad.

Esta modificación busca acercar la festividad al corazón de Aguascalientes, permitiendo una mayor afluencia de visitantes redescubriendo la riqueza arquitectónica y cultural del centro.

Además, esta ubicación tendrá un impacto económico positivo en los comercios y restaurantes locales, ofreciendo una experiencia más accesible y cercana para las familias.

Un festival de tradición y modernidad

El Festival Cultural de Calaveras no solo mantendrá sus espacios tradicionales como el pabellón del pan, el pabellón infantil, el pabellón artesanal y el pabellón gastronómico, sino que también incorporará atractivos innovadores.

Entre ellos destaca la pasarela de Catrinas, donde más de 50 representaciones municipales se mezclarán con música electrónica, creando una atmosfera única que fusiona la tradición con lo contemporáneo.

Además, el público podrá disfrutar de proyectos en la Megavelaria, otro de los grandes atractivos de la edición de este año.

Actividades para todos los gustos

Durante los nueve días de celebración, los asistentes tendrán acceso a una amplia variedad de actividades que combinan las raíces de la festividad con nuevas propuestas artísticas.

Desde la música en vivo, hasta talleres de arte, cine y gastronomía, la oferta cultural será amplia como diversa, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa que celebre tanto la memoria como la vida.

Un evento para locales y visitantes

Este año, el festival contará con una extensión territorial inédita, que abarcará desde a calle Carranza y los jardines de San Marcos, hasta la calle J. Pani y todo el andador de la feria, lo que permitirá que más personas puedan disfrutar de esta celebración que se ha convertido en un referente cultural a nivel nacional.

Aguascalientes invita a locales y turistas a sumergirse en la magia de este festival que, año tras año, logra mantener viva la tradición de las calaveras, fusionándola con propuestas contemporáneas que enriquecen la cultura popular mexicana.

Para más información sobre la programación completa del festival, visita la página oficial: https://festivaldecalaveras.aguascalientes.gob.mx/#programa