Hallan sin vida a cinco jóvenes en Aguascalientes; fueron “levantados” hace una semana

Los restos fueron localizados en Jesús María. Foto: Omar Hernández

Este miércoles, el municipio de Jesús María, Aguascalientes, permanece bajo un fuerte dispositivo de seguridad tras la confirmación, por parte de la Dirección General de Investigación Pericial de la Fiscalía del Estado, del hallazgo de los cuerpos de cinco jóvenes que fueron privados de su libertad una semana atrás.

El descubrimiento se derivó de dos operativos de búsqueda realizados en las periferias de la cabecera municipal.

¿Dónde localizaron los cuerpos de los cinco jóvenes?

En el primero, se localizaron los cuerpos de tres víctimas abandonados en un camino de terracería rumbo a la comunidad de La Tomatina.

Los cadáveres presentaban múltiples heridas por arma blanca en cuello y tórax, las cuales, según las autoridades, habrían causado su muerte.

El segundo hallazgo tuvo lugar en un lote baldío, en un camino hacia la comunidad de El Chichimeco.

De acuerdo con el reporte pericial, los dos cuerpos encontrados también mostraban heridas similares, infligidas con armas punzocortantes.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes identificó a las víctimas como Juan Antonio, de 41 años; José, de 31; y Cristian Elías, de 23, en el primer caso; y Juan Pablo, de 30; y Rodolfo, de 39, en el segundo.

Las autoridades precisaron que sólo una de las víctimas tenía un reporte formal por privación ilegal de la libertad, presentado el 15 de septiembre. En los demás casos, no se tenía conocimiento de su desaparición.

¿Cuáles son los antecedentes de los jóvenes secuestrados?

Durante la identificación de los cuerpos, se reveló que tres de las cinco víctimas contaban con antecedentes relacionados con delitos contra la salud, información que ya fue incorporada a la carpeta de investigación.

La Fiscalía estatal continúa las indagatorias en la zona para dar con los responsables de este multihomicidio, así como para esclarecer el modus operandi de los grupos delictivos involucrados y determinar posibles vínculos entre las víctimas.

