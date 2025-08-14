Invierten más de 426 mdp en nueva línea de producción de Tenneco en Aguascalientes

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de Aguascalientes.

Aguascalientes sigue consolidándose como un polo automotriz. Con una inversión de 426.8 millones de pesos, la gobernadora Tere Jiménez inauguró una nueva línea de producción en la planta Tenneco, empresa líder global en tecnologías y componentes automotrices.

La mandataria destacó que este proyecto refleja la confianza empresarial en el estado y en el talento local, respaldada por un entorno de certidumbre jurídica y políticas que promueven el crecimiento económico.

“Nuestro estado es una potencia global de la industria automotriz, al posicionarse como uno de los más grandes y dinámicos productores de vehículos en México y fabricante de componentes de alta especialización”, afirmó la gobernadora.

Foto: Gobierno de Aguascalientes.

Expansión con impacto global

De acuerdo con Nathan Bowen, vicepresidente ejecutivo y presidente de Clean Air, en los últimos cinco años Tenneco ha invertido 65 millones de dólares en sus tres plantas del estado, que generan alrededor de mil 300 empleos.

La nueva línea se especializará en válvulas automotrices, incrementando la producción de 50 millones a casi 85 millones de piezas anuales para clientes nacionales e internacionales.

Talento y compromiso local

Ricardo Antonio Hernández, director de Planta Powertrain Aguascalientes, resaltó que el crecimiento ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno estatal y al talento de los trabajadores. Por su parte, Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, reafirmó el compromiso de convertir a Aguascalientes en el estado más competitivo para la inversión.

El evento, realizado en la Ciudad Industrial, contó con la presencia de directivos globales de Tenneco, autoridades locales y representantes empresariales.