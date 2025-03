Procesan a sacerdote de Aguascalientes por presunto abuso

Este miércoles, el obispado del estado de Aguascalientes confirmó que fue vinculado a proceso un sacerdote católico, identificado como Juan Antonio “N”, responsable del templo de San Martín de Porres, en la capital.

El religioso está acusado por el delito de violación equiparada en contra de dos menores de edad, quienes lo auxiliaban como monaguillos durante 2024. Sin embargo, no pisará la prisión, ya que tramitó un amparo contra la orden de detención.

De manera paralela, el presbítero fue suspendido de sus actividades religiosas y enfrenta un proceso en la Iglesia católica, señaló el obispo Juan Espinoza Jiménez.

“Cuando el obispo se da cuenta y le llevan pruebas, hay un protocolo en la Iglesia. Inmediatamente, hemos actuado (…) me duele mucho, eso me duele mucho, es una cosa indebida, triste, pero lo único que te puedo decir es que hay un proceso en el campo eclesial y en el campo civil.”

El obispo no ocultó su molestia al ser cuestionado sobre el comportamiento del sacerdote a su cargo:

“Estamos aquí en un lugar santo y me sacas estas cosas, que también son dolorosas y tristes, y que son como una expresión de agresión, de ofensa. ¿Qué hacen? ¿Y por qué no hablan? Aquí, en la Diócesis, hay 320 padres. ¿Por qué no me hablan de los 320 padres que están bien comprometidos y que hacen un montón de cosas también por la gente? ¿Por qué nada más se fijan en este?”