Este miércoles, el Congreso de Aguascalientes aprobó una iniciativa para prohibir los narcocorridos en eventos públicos en el estado.

Con 20 votos a favor y seis en contra, el Poder Legislativo de Aguascalientes, aprobó por mayoría, la regulación de expresiones que promuevan, justifiquen o exalten actividades delictivas en eventos públicos.

La iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional no pretende limitar la libertad de expresión de la ciudadanía, manifestaron los legisladores a favor del dictamen.

Con esta reforma, los Ayuntamientos tendrán facultades legales para incluir clausulas en los contratos, donde se regule la no difusión de la apología del delito.

“Lo que se busca en la iniciativa no es hacer que quien, en su casa, en su fiesta particular pueda o no escuchar un género musical y otro, está en sus libertades hacerlo, de hecho acabamos de aprobar que se eleve a grado constitucional la individualidad y el respeto a la expresión cultural, lo que sí vamos a hacer es regular lo público, que eso sí le toca al Estado, sí le toca al Estado y a este Congreso, dar las herramientas jurídicas para que los municipios a su vez puedan hacer su trabajo”

Emmanuelle Sánchez, diputado de Aguascalientes