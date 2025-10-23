GENERANDO AUDIO...

Kiara Ruvalcaba, la promesa del boxeo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El boxeo mexicano está de luto tras la trágica muerte de Kiara Paula Ruvalcaba, una destacada deportista de apenas 17 años, originaria de Aguascalientes, quien se perfilaba como una de las grandes promesas del pugilismo nacional.

Desde muy temprana edad, Kiara mostró un interés especial por el boxeo. Su dedicación, disciplina y amor por el deporte la llevaron a sobresalir rápidamente en competencias locales y regionales, ganándose el respeto de entrenadores y rivales. Su técnica, velocidad y carácter la convertían en una joya en ascenso dentro del boxeo femenil mexicano.

El trágico incidente durante un entrenamiento

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el viernes 17 de octubre, cuando la adolescente participaba en un entrenamiento con una rival de mayor experiencia en el gimnasio “Gym Box Jhonny”.

Durante el combate, Kiara recibió varios golpes que la hicieron desplomarse y comenzar a convulsionar, lo que provocó una rápida movilización para trasladarla de emergencia a un hospital.

A pesar de los esfuerzos médicos, la joven boxeadora falleció el domingo 19 de octubre, a causa de lesiones graves en el cerebro derivadas de los impactos sufridos durante la práctica.

Investigación en curso por parte de las autoridades

La Fiscalía de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del trágico suceso y determinar posibles responsabilidades, especialmente en torno al gimnasio y al cuerpo técnico durante el entrenamiento.

Hasta el momento, Mario Cardona, supuesto entrenador de “Gym Box Jhonny”, no ha emitido ninguna declaración pública, sobre la muerte de Kiara.

Sin embargo, las redes sociales, los usuarios, deportistas y activistas han mostrado su enojo y tristeza, dejando comentarios en sus publicaciones, exigiendo respuestas sobre lo ocurrido, pidiendo que la muerte de la joven no quede impune y exigiendo que se refuercen las normas de seguridad en los gimnasios, así como una supervisión más estricta en la formación de jóvenes deportistas.

Un futuro prometedor que quedó truncado

El fallecimiento de Kiara Paula Ruvalcaba ha dejado un profundo vacío en el boxeo mexicano, pues la joven era considerada una atleta talentosa, disciplinada y con un futuro brillante por delante. Su partida ha conmocionado al mundo deportivo y ha abierto un debate urgente sobre la seguridad y el acompañamiento de los jóvenes atletas durante su formación.

Más allá de su talento, Kiara será recordada por su entrega, pasión y amor por el boxeo, valores que inspiraron a muchos dentro y fuera del ring. Su historia quedará como un llamado a proteger y valorar a las nuevas generaciones del deporte mexicano.