Aprovecha los descuentos de hasta 100% en trámites vehiculares en BCS
En Baja California Sur, el Gobierno recordó a la ciudadanía los descuentos de 20, 40, 50 y hasta 100% en trámites vehiculares, la oferta es, por ejemplo, para emplacamiento.
¿En qué trámites aplica descuento?
Los descuentos aplican en los siguientes trámites:
- 20% en emplacamiento de unidades
- 40% en primera licencia de conducir
- 50% en renovación de licencia de conducir
- 100% en recargos en pago de revista
Si quieres acceder a los descuentos, todavía tienes tiempo porque son válidos hasta el 31 de diciembre del presente año, según la página oficial del Gobierno de Baja California Sur.
Este tipo de descuentos son para beneficio de la entidad, pues es un incentivo para la ciudadanía y se beneficia la recaudación, además:
- Estimula el cumplimiento voluntario
- Recauda ingresos de forma rápida
- Reduce la evasión fiscal
- Alivia la carga financiera a los contribuyentes
- Fomenta la formalidad
- Actualiza padrón y datos fiscales