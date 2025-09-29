Baja California Sur vive un espectáculo natural de mariposas amarillas

GENERANDO AUDIO...

En Baja California Sur se captaron mariposas amarillas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Baja California Sur, tras una lluvia, en varias zonas de la entidad, ciudadanos captaron a cientos de mariposas amarillas volar. Las imágenes se compartieron en redes sociales y lo que se observó parecía una imagen de película.

Mariposas volando en Baja California Sur

Las mariposas maravillaron a los ciudadanos que usaron sus celulares para captar videos y compartirlos en redes sociales. Los insectos volaron tras una lluvia y por lo general se manifiestan por:

Secado de alas: Durante la lluvia, sus alas se mojan y pierden capacidad de vuelo. Al salir tras la lluvia, buscan secarlas y reanudar su movilidad normal

Búsqueda de alimento: La lluvia activa el crecimiento de flores y plantas, por lo que las mariposas vuelan para alimentarse del néctar recién disponible

Regulación térmica: Las mariposas son ectotermas, es decir, dependen del calor ambiental. Tras la lluvia, el sol puede salir, y vuelan para calentarse y activar su metabolismo

Reproducción y dispersión: Tras la lluvia, algunas especies aprovechan la humedad para reproducirse o moverse a nuevos territorios donde haya plantas jóvenes para sus larvas

Seguridad: La lluvia puede haberlas obligado a refugiarse en lugares húmedos. Una vez que mejora el clima, salen para retomar su hábitat habitual y evitar depredadores que se aprovechan de su vulnerabilidad mientras están mojadas

Ahora, ya tenemos una idea del comportamiento de las mariposas en Baja California Sur. También, este lunes se presentó de nuevo el espectáculo. La página de Facebook “Las Noticias con Wera Pamela” compartió un par de videos.

