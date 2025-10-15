GENERANDO AUDIO...

Multas por usar vidrios polarizados en La Paz. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Reglamento de Tránsito Para La Movilidad Segura para el Municipio de La Paz, en el estado de Baja California Sur, sanciona el uso de vidrios polarizados en los automóviles, aunque si la multa se paga en las primeras 48 horas los automovilistas reciben un descuento del 30%.

Descuento en la multa por el uso de vidrios polarizados en La Paz

Si no quieres pagar la multa completa por usar vidrios polarizados en La Paz, existe una forma de recibir un descuento. La Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de La Paz informó que todos los ciudadanos que reciban una multa de tránsito tendrán un descuento del 30% si se paga en las primeras 48 horas, o un 20% si se salda el adeudo entre las 48 y 72 horas posteriores a la infracción.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia

Esta iniciativa busca incentivar a los automovilistas a que cumplan con el pago de las infracciones civiles, aunque existen excepciones, ya que el beneficio no aplica para las personas detenidas por conducir en estado de ebriedad o por estacionarse en los espacios exclusivos para personas con discapacidad.

¿Qué dice la ley sobre el uso de vidrios polarizados en La Paz?

De acuerdo con el Artículo 43, fracción XII, del Reglamento de Tránsito Para La Movilidad Segura para el Municipio de La Paz, está prohibido circular en vehículos “con el parabrisas cubierto de cualquier polarizado, micas o tintes especiales que obstruya la visibilidad al interior del vehículo y la entrada de la luz a un 70%”, mientras que en los vidrios laterales y traseros, la luminosidad debe ser de mínimo 55%.