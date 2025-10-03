GENERANDO AUDIO...

Detención del “Moto Ratón” en Comondú. Foto: SSP BCS

La Mesa Estatal de seguridad del Estado de Baja California Sur informó sobre la detención de cinco personas, incluyendo a Alberto “N”, alias el “Moto Ratón”, uno de los objetivos prioritarios en el estado. Al detenido se le relaciona con delitos de alto impacto registrados en los municipios de Comondú y Loreto.

Cae el “Moto Ratón” durante operativo en Baja California Sur

Elementos de la Marina, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, en coordinación con Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y la Procuraduría General de Justicia del Estado, ejecutaron en conjunto un operativo que culminó en la detención de cinco personas.

Entre los detenidos se encuentra el “Moto Ratón”, considerado uno de los objetivos prioritarios del estado de Baja California Sur, tres hombres y una mujer. Todos ellos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para los trámites e investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información de medios locales, Alberto “N” estaría relacionado con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Además de la detención del “Moto Ratón” y cuatro personas más, las autoridades de Baja California Sur también aseguraron 8 armas largas, un arma corta, 70 cargadores, 14 radios, 4 granadas de humo, una granada de fragmentación, 5 bolsas conteniendo un material blanco y granulado, 11 bolsas conteniendo al parecer marihuana, 9 chalecos tácticos, 2 placas balísticas y 5 fornituras.

