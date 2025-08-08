En julio de 2024 no había sequía; ahora, afecta al 60% de BCS

GENERANDO AUDIO...

Sequía en BCS, ¿cómo está la situación del estado?

Este 2025, la sequía ha afectado varios estados de México, entre ellos Baja California Sur, que en un año pasó de no tener ningún municipio en condición de sequía a registrar un 60.0% de su territorio con algún grado de afectación, de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con corte al 31 de julio de 2025.

En contraste, en el mismo corte de 2024, el documento señalaba que ningún municipio del estado registraba afectaciones por sequía.

Según el documento de la Conagua, 4 de los 5 municipios de Baja California Sur se encuentran en la clasificación de sequía:

D0 (anormalmente seco): un municipio

D1 (sequía moderada): 3 municipios

D2 (sequía severa): 0 municipios

D3 (sequía extrema): 0 municipios

D4 (sequía excepcional): 0 municipios

Es importante precisar que la categoría D0 no se considera sequía activa.

Si bien el informe no incluye los nombres específicos de los municipios, según medios locales, se menciona a Comondú, La Paz y Loreto con situaciones de sequía.

La sequía en Baja California Sur se ha convertido en una amenaza latente para el bienestar de sus habitantes y la estabilidad económica del estado. La falta de lluvias y las altas temperaturas han provocado una drástica disminución en los niveles de sus fuentes de agua, ejerciendo una presión crítica sobre los acuíferos subterráneos de los que dependen tanto las zonas urbanas como las rurales. Esta escasez repercute directamente en la vida cotidiana de las personas, pero también golpea con fuerza a sectores clave como el agrícola y ganadero, que ven comprometidas sus cosechas y sus rebaños.

Estados que presentan más municipios afectados por la sequía al 31 de julio de 2025

Sonora, con 90.3% de municipios afectados

Baja California, con 85.7% de municipios afectados

Quintana Roo, con 81.8% de municipios afectados

Baja California Sur, con 60.0% de municipios afectados

Tabasco, con 52.9% de municipios afectados

